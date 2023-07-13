На Сумщине "Шахед" сбили из стрелкового оружия – ОВА
Четверг, 13 июля 2023, 12:14
На Сумщине участники мобильной группы сбили беспилотник иранского производства типа "Шахед".
Источник: Сумская областная военная администрация в Telegram
Детали: Сообщается, что в ночь на 13 июля в Роменском районе мобильная группа добровольцев обнаружила вражеский БПЛА.
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Защитники открыли огонь из стрелкового оружия и уничтожили ударный дрон врага.
Обломки БпЛА упали на безопасном расстоянии от населенных пунктов в безлюдной местности.
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