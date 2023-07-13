На Сумщине "Шахед" сбили из стрелкового оружия – ОВА

На Сумщине участники мобильной группы сбили беспилотник иранского производства типа "Шахед".

Источник: Сумская областная военная администрация в Telegram

Детали: Сообщается, что в ночь на 13 июля в Роменском районе мобильная группа добровольцев обнаружила вражеский БПЛА.

Защитники открыли огонь из стрелкового оружия и уничтожили ударный дрон врага.

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Обломки БпЛА упали на безопасном расстоянии от населенных пунктов в безлюдной местности.