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На Сумщине "Шахед" сбили из стрелкового оружия – ОВА

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 июля 2023, 12:14
На Сумщине Шахед сбили из стрелкового оружия – ОВА
фото ОВА

На Сумщине участники мобильной группы сбили беспилотник иранского производства типа "Шахед".

Источник: Сумская областная военная администрация в Telegram

Детали: Сообщается, что в ночь на 13 июля в Роменском районе мобильная группа добровольцев обнаружила вражеский БПЛА.

Защитники открыли огонь из стрелкового оружия и уничтожили ударный дрон врага.

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Обломки БпЛА упали на безопасном расстоянии от населенных пунктов в безлюдной местности.

 

Темы: ШахедСумская областьбеспилотники
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