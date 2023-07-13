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Загибель чоловіка у пожежі вночі не пов’язана з атакою РФ на Київ – ДСНС

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 13 липня 2023, 12:23
Загибель чоловіка у пожежі вночі не пов’язана з атакою РФ на Київ – ДСНС
фото дснс

Пожежа в Подільському районі Києва в ніч проти 13 липня, де виявили тіло чоловіка, була побутового характеру

Джерело: пресслужба ДСНС

Деталі: Пожежа, яка спалахнула близько 02:00 на проспекті Правди, 78, була побутового характеру. Займання виникло в одній із квартир на 9 поверсі 9-поверхового житлового будинку. У ході гасіння було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Пожежу ліквідували близько 03:00. Її причину встановлюють правоохоронці.  

Передісторія: 

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  • Росія в ніч проти 13 липня атакувала безпілотниками Київ
  • Мер Віталій Кличко вночі повідомив, що у Подільському районі виявили тіло під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку.

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Теми: Київпожежажертви
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