РФ вночі атакувала Київ: рятувальники повідомили про падіння уламків у 4 районах і 4 постраждалих
Внаслідок атаки російських безпілотників на Київ вночі 13 липня 2 людини отримали осколкові поранення і були госпіталізовані, ще 2 – отруїлися продуктами горіння, однак від госпіталізації відмовилися. Падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовано у 4 районах столиці.
Джерело: Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Telegram
Дослівно: "Вночі 13 липня ворог здійснив чергову атаку на Київ. Попередньо падіння уламків зафіксовано у 4 районах столиці.
За однією адресою рятувальники ліквідовували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок події було травмовано 2 людей (отруєння продуктами горіння), від госпіталізації вони відмовилися. Крім того, за даною адресою було врятовано та виведено на безпечну відстань 1 особу.
За іншою адресою у 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі без послідуючого горіння. До прибуття рятувальників на місці було виявлено 2-х потерпілих з осколковими пораненнями, їх було госпіталізовано до медичного закладу.
Ще за однією адресою сталося загоряння в 1-поверховій недіючій будівлі з розповсюдженням на дах на загальній площі 20 кв. м. Пожежу вогнеборці оперативно ліквідували.
Крім того, ліквідовували загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території.
За іншими адресами пожеж не було".
Деталі: У ДСНС повідомили, що на місцях подій було залучено 95 рятувальників та 19 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо: Сили повітряної оборони України виявили і збили близько 10 російських безпілотників, які вночі 13 липня атакували Київ.