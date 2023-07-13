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РФ вночі атакувала Київ: рятувальники повідомили про падіння уламків у 4 районах і 4 постраждалих

Четвер, 13 липня 2023, 06:15
РФ вночі атакувала Київ: рятувальники повідомили про падіння уламків у 4 районах і 4 постраждалих
Пошкоджений будинок у Києві. Фото ДСНС України

Внаслідок атаки російських безпілотників на Київ вночі 13 липня 2 людини отримали осколкові поранення і були госпіталізовані, ще 2 – отруїлися продуктами горіння, однак від госпіталізації відмовилися. Падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовано у 4 районах столиці.

Джерело: Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Telegram

Дослівно: "Вночі 13 липня ворог здійснив чергову атаку на Київ. Попередньо падіння уламків зафіксовано у 4 районах столиці.

За однією адресою рятувальники ліквідовували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок події було травмовано 2 людей (отруєння продуктами горіння), від госпіталізації вони відмовилися. Крім того, за даною адресою було врятовано та виведено на безпечну відстань 1 особу.

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За іншою адресою у 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі без послідуючого горіння. До прибуття рятувальників на місці було виявлено 2-х потерпілих з осколковими пораненнями, їх було госпіталізовано до медичного закладу.

Ще за однією адресою сталося загоряння в 1-поверховій недіючій будівлі з розповсюдженням на дах на загальній площі 20 кв. м. Пожежу вогнеборці оперативно ліквідували.

Крім того, ліквідовували загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території.

ВІДЕО ДНЯ

За іншими адресами пожеж не було".

 
 
 
 

Деталі: У ДСНС повідомили, що на місцях подій було залучено 95 рятувальників та 19 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо: Сили повітряної оборони України виявили і збили близько 10 російських безпілотників, які вночі 13 липня атакували Київ.

Теми: КиївбезпілотникиРосія
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