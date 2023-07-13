Гибель мужчины в пожаре ночью не связана с атакой РФ на Киев – ГСЧС

Пожар в Подольском районе Киева в ночь на 13 июля, где обнаружили тело мужчины, был бытового характера

Источник: пресс-служба ГСЧС

Детали: Пожар, который вспыхнул около 02:00 на проспекте Правды, 78, был бытового характера.

Возгорание возникло в одной из квартир на 9 этаже 9-этажного жилого дома. В ходе тушения было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Пожар ликвидировали около 03:00. Его причину устанавливают правоохранители.

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