Гибель мужчины в пожаре ночью не связана с атакой РФ на Киев – ГСЧС
Четверг, 13 июля 2023, 12:23
Пожар в Подольском районе Киева в ночь на 13 июля, где обнаружили тело мужчины, был бытового характера
Источник: пресс-служба ГСЧС
Детали: Пожар, который вспыхнул около 02:00 на проспекте Правды, 78, был бытового характера.
Возгорание возникло в одной из квартир на 9 этаже 9-этажного жилого дома. В ходе тушения было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Пожар ликвидировали около 03:00. Его причину устанавливают правоохранители.
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Что этому предшествовало:
- Россия в ночь на 13 июля атаковала беспилотниками Киев.
- Мэр Виталий Кличко ночью сообщил, что в Подольском районе обнаружили тело во время тушения возгорания в многоквартирном жилом доме.