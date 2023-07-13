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СБУ затримала "начфіна" окупантів Куп’янська

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 липня 2023, 12:50
СБУ затримала начфіна окупантів Куп’янська
фото прокуратури

Контррозвідка Служби безпеки України викрила ще одну чиновницю-колаборантку у звільнених районах Харківщини.

Джерело: пресслужба СБУ, Харківська обласна прокуратура

Деталі: 45-річна колишня чиновниця міської ради Куп’янська, за даними слідства, вирішила будувати кар’єру при окупантах.

У період тимчасової окупації міста вона очолила "управління фінансів" місцевої адміністрації РФ.

На цій "посаді" колаборантка запроваджувала "рубльову зону" в регіоні, а також - організувала фінансування "видатків" на потреби російських військ.

Після звільнення Куп’янська зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили її місцеперебування і затримали.

Фігурантці повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.

Суд обрав зловмисниці запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 10 років тюрми.

Теми: Харківська областьСБУколаборація
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