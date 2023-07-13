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СБУ задержала "начфина" оккупантов Купянска

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 июля 2023, 12:50
СБУ задержала начфина оккупантов Купянска
фото прокуратуры

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила еще одну чиновницу-коллаборантку в освобожденных районах Харьковщины.

Источник: пресс-служба СБУ, Харьковская областная прокуратура

Детали: 45-летняя бывшая чиновница городского совета Купянска, по данным следствия, решила строить карьеру при оккупантах.

В период временной оккупации города она возглавила "управление финансов" местной администрации РФ.

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На этой "должности" коллаборантка вводила "рублевую зону" в регионе, а также - организовала финансирование "расходов" на нужды российских войск.

После освобождения Купянска злоумышленница пыталась скрываться от правосудия. Однако, сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.

Фигурантке сообщено о подозрении в коллаборантской деятельности.

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Суд избрал злоумышленнице меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Темы: Харьковская областьСБУколлаборационизм
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