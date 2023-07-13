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Рада зробила крок назустріч легалізації медичного канабісу

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 липня 2023, 13:35
Рада зробила крок назустріч легалізації медичного канабісу
фото з ТГ Железняка

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєект про легалізацію медичного канабісу.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у себе в Telegram

Деталі: "За" прийняття за основу законопроєкту 7457 проголосували 268 нардепів.

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Железняк дає також розклад, як голосували по фракціях ц групах:

"Слуга народу" - 183, "Євросолідарність" - 10, "Батьківщина" дала один голос "за", "Платформа за життя і мир" - 16, "Голос" -19, "Відновлення – 11, "За майбутнє" - 8, "Довіра" - 12, позафракційні – 8.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності легалізації медичного канабісу в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні голосування за легалізацію медичного канабісу відомі українці закликали Верховну Раду підтримати відповідний законопроєкт.

Раніше понад 40 лікарів-онкологів України виступили за ухвалення законопроєкту і підписали відповідне звернення.

Рада національної безпеки і оборони та Міністерство у справах ветеранів також  закликали Верховну Раду ухвалити закон про медичний канабіс.

Теми: медицинаВерховна Рада
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