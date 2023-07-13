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Рада сделала шаг навстречу легализации медицинского каннабиса

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 июля 2023, 13:35
Рада сделала шаг навстречу легализации медицинского каннабиса
фото из ТГ Железняка

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Источник: нардеп Ярослав Железняк у себя в Telegram

Детали: "За" принятие за основу законопроекта 7457 проголосовали 268 нардепов.

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Железняк дает также расклад, как голосовали по фракциям и группам:

"Слуга народа" - 183, "Евросолидарность" - 10, "Батькивщина" дала один голос "за", "Платформа за жизнь и мир" - 16, "Голос" -19, "Відновлення - 11, "За майбутнє" - 8, "Довіра" - 12, внефракционные - 8.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский отметил необходимость легализации медицинского каннабиса в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне голосования за легализацию медицинского каннабиса известные украинцы призвали Верховную Раду поддержать соответствующий законопроект.

Ранее более 40 врачей-онкологов Украины выступили за принятие законопроекта и подписали соответствующее обращение.

Совет национальной безопасности и обороны и Министерство по делам ветеранов также призвали Верховную Раду принять закон о медицинском каннабисе.

Темы: медицинаВерховная Рада
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