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У разі теракту на ЗАЕС доведеться виселяти людей у радіусі 50 км – головний санлікар

Альона Мазуренко Четвер, 13 липня 2023, 14:03
У разі теракту на ЗАЕС доведеться виселяти людей у радіусі 50 км – головний санлікар
ЗАЕС, ФОТО: TELEGRAM ЕНЕРГОАТОМА

Головний санітарний лікар країни розповів, що у разі теракту росіян на ЗАЕС доведеться евакуйовувати людей із зони радіусом у 50 км довкола станції. 

Джерело: головний державний санітарний лікар заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін в інтерв'ю "Укрінформу"

Пряма мова: Найгіршим варіантом розвитку подій є виведення енергоблоку на потужність, а потім вчинення теракту на вже працюючому реакторі. Тоді, дійсно, може відбутися викид радіоактивного йоду.

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Незважаючи на те, які конкретно будуть ізотопи в межах ймовірного викиду, вони будуть призводити до по суті сумарного опромінення певної чисельності населення, яке буде перебувати в зоні ураження...

Стосовно ЗАЕС мова йде про 50-кілометрову зону, оскільки це одна з найбільш потужних атомних станцій.

Тому ми розраховуємо, що рівень забруднення на цій території може бути таким, що скоріш за все буде необхідна евакуація, якщо сам цей викид і аварія будуть максимально можливого рівня.

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Але, хочу наголосити, що більш детальні прогнози можна надавати тоді, коли ми матимемо детальну інформацію про фактичну надзвичайну ситуацію, яка вже трапилася".

Деталі: Наразі певна частина енергоблоків ЗАЕС призупинена і не експлуатується.

За словами Кузіна, коли атомна станція не експлуатується, там немає радіоактивного йоду, викид якого може статися під час потенційної аварії.

У разі теракту Кузін радить "зайти до приміщення, закрити вікна, двері, зняти брудний одяг, прийняти душ, залишатися у приміщенні й чекати інформації від офіційних джерел".

Він наголосив, що у разі аварії проводиться моделювання, додаткове дослідження факторів навколишнього середовища, масштаби, формуються безпечні шляхи евакуації: "Лише тоді влада може дати офіційну інформацію стосовно безпечності шляхів евакуації".

Також будь-яка радіаційна аварія буде завжди призводити до радіаційного забруднення місцевості: "В залежності від того, коли, який обсяг викиду, спровокований терактом, буде, – будуть залежати й подальші дії.

Якщо рівні будуть високі, то застосовуються спеціальні заходи по очищенню ґрунтів. Це може бути або насипання додаткового шару ґрунту, або, навпаки, його викопування і вивезення, щоб привести цю територію до стану, придатного для проживання. І багато інших заходів, які будуть відбуватися вже фактично після самої надзвичайної ситуації".

Він нагадав, що на випадок аварії рекомендують підготувати щонайменше тижневий запас води, яка має бути у герметичному пакуванні: "Сформувати запаси води, їжі, чистих речей, особливо, якщо вони проживають в зоні потенційної аварії".

Нагадаємо: 

  • Торік повідомлялося, що план евакуації з Енергодару та зони ризику радіаційного забруднення коригується з урахуванням військової ситуації. За словами глави Запорізької ОВА, у разі аварії на ЗАЕС евакуювати потрібно близько 400 тисяч людей.

Теми: ЗАЕСокупаціятерактвійна
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