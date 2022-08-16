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У разі аварії на ЗАЕС евакуювати потрібно близько 400 тисяч людей – голова ОВА

Валентина РоманенкоВівторок, 16 серпня 2022, 12:08
У разі аварії на ЗАЕС евакуювати потрібно близько 400 тисяч людей – голова ОВА
ЗАЕС, ФОТО: TELEGRAM ЕНЕРГОАТОМА

Ситуація в тимчасово окупованому Енергодарі небезпечна не лише для Запорізької області, план евакуації з міста та зони ризику радіаційного забруднення коригується з урахуванням військової ситуації.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі телеканалу Апостроф напередодні

Пряма мова: "Ситуація небезпечна і не тільки для Запорізької області. Якщо взяти 50 км зону обов’язкового відселення, що може виникнути внаслідок можливої аварії на АЕС в Енергодарі, то це більше 200 тисяч в нашій області і під 200 тисяч в сусідній Дніпропетровській області. Міста Нікополь, Марганець, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне та інші".

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Деталі: За словами голови ОВА, відбувається коригування плану евакуації з Енергодару та зони ризику радіаційного забруднення з урахуванням військової ситуації. Ситуація знаходиться на контролі центральної влади.

Водночас Старух зазначив, що повністю реалізувати заходи цивільного захисту населення дуже важко, бо частина території захоплена.

Наразі ж радіаційне становище на АЕС стабільне. Показники не перевищують норму. Але все може змінитися у будь-який момент через безглузду діяльність окупанта.

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Теми: ЗАЕСЕнергодар
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