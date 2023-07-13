В случае теракта на ЗАЭС придется выселять людей в радиусе 50 км – главный санврач

Главный санитарный врач страны рассказал, что в случае теракта россиян на ЗАЭС придется эвакуировать людей из зоны радиусом в 50 км вокруг станции.

Источник: главный государственный санитарный врач заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "Худшим вариантом развития событий является вывод энергоблока на мощность, а затем совершение теракта на уже работающем реакторе. Тогда, действительно, может произойти выброс радиоактивного йода.

Несмотря на то, какие конкретно будут изотопы в пределах вероятного выброса, они будут приводить к по сути суммарному облучению определенной численности населения, которое будет находиться в зоне поражения...

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Относительно ЗАЭС речь идет о 50-километровой зоне, поскольку это одна из самых мощных атомных станций.

Поэтому мы рассчитываем, что уровень загрязнения на этой территории может быть таким, что скорее всего будет необходима эвакуация, если сам этот выброс и авария будут максимально возможного уровня.

Но, хочу подчеркнуть, что более детальные прогнозы можно предоставлять тогда, когда мы будем иметь подробную информацию о фактической чрезвычайной ситуации, которая уже случилась".

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Детали: Сейчас определенная часть энергоблоков ЗАЭС приостановлена и не эксплуатируется.

По словам Кузина, когда атомная станция не эксплуатируется, там нет радиоактивного йода, выброс которого может произойти во время потенциальной аварии.

В случае теракта Кузин советует "зайти в помещение, закрыть окна, двери, снять грязную одежду, принять душ, оставаться в помещении и ждать информации от официальных источников".

Он отметил, что в случае аварии проводится моделирование, дополнительное исследование факторов окружающей среды, масштабы, формируются безопасные пути эвакуации: "Только тогда власть может дать официальную информацию о безопасности путей эвакуации".

Также любая радиационная авария будет всегда приводить к радиационному загрязнению местности:

"В зависимости от того, когда, какой объем выброса, спровоцированный терактом, будет, - будут зависеть и дальнейшие действия.

Если уровни будут высокие, то применяются специальные меры по очистке почв. Это может быть либо насыпание дополнительного слоя грунта, либо, наоборот, его выкапывание и вывоз, чтобы привести эту территорию в состояние, пригодное для проживания. И много других мероприятий, которые будут происходить уже фактически после самой чрезвычайной ситуации".

Он напомнил, что на случай аварии рекомендуют подготовить как минимум недельный запас воды, которая должна быть в герметичной упаковке: "Сформировать запасы воды, еды, чистых вещей, особенно, если они проживают в зоне потенциальной аварии".

Напомним: