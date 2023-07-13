Електрошок до грудей, катування водою, побиття: як росіяни знущались із жінок в окупованому Херсоні

Під час окупації Херсона російські загарбники катували жінок в ізоляторах побиттям, електрострумом, холодною водою, погрозами та приниженням.

Джерело: презентація звіту про утримуваних Росією українок на пресконференції в "Укрінформі"

Пряма мова правової аналітикині ZMINA Онисії Синюк: "Нам вдалося зафіксувати випадки катувань щодо п'яти жінок. Це побиття, застосування електроструму, використання води. Воду або заливали до рота, або натягали на голову бавовняну тканину, поливали, а коли вона висихала, то стискалася і не пропускала повітря. Електрошок прикладали до оголених грудей".

Деталі: За словами Синюк, правозахисники Центру прав людини ZMINA зібрали свідчення постраждалих та свідків. Зокрема було встановлено близько 30-ти жінок, які в різний період часу утримувалися у приміщенні ізолятора тимчасового тримання № 1 ГУ Національної поліції в Херсонській області.

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За даними правозахисників, жінок постійно принижували. Їх примусово роздягали під час затримання і не тільки, погрожували зґвалтуванням їх та їхніх дітей.

Застосовувалося психологічне насильство. Зокрема деякі катування проводилися в камерах в присутності інших жінок для залякування затриманих. Самі катування проводилися вдень і вночі; крики чули в усіх приміщеннях ізолятора.

Одну з потерпілих змушували слухати крики її чоловіка, якого утримували в камері напроти. Для більш дієвого емоційного сприйняття двері обох камер були відчинені.

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Затримання жінок також проходило з порушенням усіх прав. Їм не повідомлялося, чому їх затримують, куди везуть.

Кількість людей у камерах удвічі і більше перевищувала норми перебування в ІТТ. На миття в душі відводилося 5 хвилин. Їжу привозили раз на день, в недостатній кількості, до вечора вона скисала.

Медичного забезпечення не було, а коли дуже рідко приїжджав лікар, він казав, що жінки симулюють хвороби, розповідали на пресконференції.

Наслідками такого катування та знущання у жінок після їх звільнення були зафіксовані численні хвороби, втрата ваги, стреси тощо, констатували дослідники.