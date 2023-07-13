Электрошок к груди, пытки водой, избиения: как оккупанты издевались над женщинами в Херсоне

Во время оккупации Херсона российские захватчики пытали женщин в изоляторах избиениями, электротоком, холодной водой, угрозами и унижением.

Источник: презентация отчета об удерживаемых Россией украинках на пресс-конференции в "Укринформе"

Прямая речь правового аналитика ZMINA Анисьи Синюк: "Нам удалось зафиксировать случаи пыток в отношении пяти женщин. Это избиение, применение электротока, использование воды. Воду или заливали в рот, или натягивали на голову хлопчатобумажную ткань, поливали, а когда она высыхала, то сжималась и не пропускала воздух. Электрошок прикладывали к обнаженной груди".

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Детали: По словам Синюк, правозащитники Центра прав человека ZMINA собрали показания пострадавших и свидетелей. В частности было установлено около 30-ти женщин, которые в разный период времени содержались в помещении изолятора временного содержания № 1 ГУ Национальной полиции в Херсонской области.

По данным правозащитников, женщин постоянно унижали, их принудительно раздевали во время задержания и не только, угрожали изнасилованием их и их детей.

Применялось психологическое насилие. В частности некоторые пытки проводились в камерах в присутствии других женщин для запугивания задержанных. Сами пытки проводились днем и ночью; крики слышали во всех помещениях изолятора.

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Одну из потерпевших заставляли слушать крики ее мужа, которого удерживали в камере напротив. Для более действенного эмоционального восприятия двери обеих камер были открыты.

Задержание женщин также проходило с нарушением всех прав. Им не сообщалось, почему их задерживают, куда везут.

Количество людей в камерах вдвое и более превышало нормы пребывания в ИВС. На мытье в душе отводилось 5 минут. Еду привозили раз в день, в недостаточном количестве, к вечеру она скисала.

Медицинского обеспечения не было, а когда очень редко приезжал врач, он говорил, что женщины симулируют болезни, рассказали на пресс-конференции.

Последствиями таких пыток и издевательств у женщин после их освобождения были зафиксированы многочисленные болезни, потеря веса, стрессы и т.д., констатировали исследователи.