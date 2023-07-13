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Німеччина передала Україні допомогу: Gepard, снаряди та інше обладнання

"Європейська правда"Четвер, 13 липня 2023, 15:33
Німеччина передала Україні допомогу: Gepard, снаряди та інше обладнання
ФОТО: GETTY

Німецький уряд вирішив передати Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшла техніка для ЗРК IRIS-T SLM, боєприпаси, 6 установок Gepard та інше обладнання.

Джерело: оновлені дані німецького уряду

Деталі: Зокрема до нової партії допомоги, яку вже доставили в Україну, увійшли:

  • 6 установок Gepard
  • 3 230 снарядів калібру 155-мм 
  • 1 184 димових боєприпаси калібру 155-мм 
  • міст для мостоукладача Biber
  • мостоукладач Biber
  • 5 захищених автомобілів для захисту кордонів
  • 10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM
  • сідельний тягач 8x8 HX81 
  • чотири напівпричепи
  • 24 192 боєприпаси калібру 40 мм 
  • два комплекти запчастин для дронів Vector
  • 10 станцій керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM

Нагадаємо:

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  • 11 липня Німеччина підтвердила передачу Україні нового пакета допомоги вартістю близько 600 млн євро. За даними Міністерства оборони, Київ отримає дві пускові установки для системи протиповітряної оборони Patriot, 40 бойових машин піхоти Marder, 25 танків Leopard 1 і одну систему безпілотних літальних апаратів Luna.

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Теми: Німеччинадопомога Українізброя
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