Німеччина передала Україні допомогу: Gepard, снаряди та інше обладнання

Німецький уряд вирішив передати Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшла техніка для ЗРК IRIS-T SLM, боєприпаси, 6 установок Gepard та інше обладнання.

Джерело: оновлені дані німецького уряду

Деталі: Зокрема до нової партії допомоги, яку вже доставили в Україну, увійшли:

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6 установок Gepard

3 230 снарядів калібру 155-мм

1 184 димових боєприпаси калібру 155-мм

міст для мостоукладача Biber

мостоукладач Biber

5 захищених автомобілів для захисту кордонів

10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM

сідельний тягач 8x8 HX81

чотири напівпричепи

24 192 боєприпаси калібру 40 мм

два комплекти запчастин для дронів Vector

10 станцій керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM

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