Германия передала Украине помощь: Gepard, снаряды и другое оборудование

Немецкое правительство решило передать Украине новую партию военной помощи, в которую вошла техника для ЗРК IRIS-T SLM, боеприпасы, 6 установок Gepard и другое оборудование.

Источник: обновленные данные немецкого правительства

Детали: В частности в новую партию помощи, которую уже доставили в Украину, вошли:

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6 установок Gepard

3230 снарядов калибра 155-мм

1184 дымовых боеприпаса калибра 155-мм

мост для мостоукладчика Biber

мостоукладчик Biber

5 защищенных автомобилей для защиты границ

10 лазерных целеуказателей для IRIS-T SLM

седельный тягач 8x8 HX81

четыре полуприцепа

24 192 боеприпаса калибра 40 мм

два комплекта запчастей для дронов Vector

10 станций управления огнем для ЗРК IRIS-T SLM.

Напомним: