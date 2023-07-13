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Окупанти почали масові рейди в Маріуполі: шукають членів спротиву

Ірина БалачукЧетвер, 13 липня 2023, 16:07
Окупанти почали масові рейди в Маріуполі: шукають членів спротиву
Окупанти. Фото fedpress.ru

Російські солдати у тимчасово окупованому Маріуполі активізували пошук проукраїнських мешканців − загарбники проводять масові рейди у місті.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram, Центр національного спротиву

Дослівно міськрада: "Через активність підпілля, загарбники проводять масові рейди по домівках місцевих жителів. Під час подібних заходів проводять обшуки, перевіряють документи та мобільні пристрої. Мета − виявлення українців, що чинять спротив окупанту".

Деталі: У ЦНС додали, що таким чином росіяни намагаються залякати місцеве населення та виявити тих,  хто допомагає Силам оборони України.

Також повідомляється, що раніше окупаційна адміністрація почала перевірки місцевих підлітків на причетність до партизанського руху та "лояльність до України". Дітей зупиняли на блок-постах, перевіряли телефони, наявність паспорта РФ (його в Росії отримують з 14 років) і проводили "профілактичні бесіди".

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Теми: Маріупольокупаціявійна
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