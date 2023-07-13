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Оккупанты начали массовые рейды в Мариуполе: ищут членов сопротивления

Ирина БалачукЧетверг, 13 июля 2023, 16:07
Оккупанты начали массовые рейды в Мариуполе: ищут членов сопротивления
Оккупанты. Фото fedpress.ru

Российские солдаты во временно оккупированном Мариуполе активизировали поиск проукраинских жителей − захватчики проводят массовые рейды в городе.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram, Центр национального сопротивления

Дословно горсовет: "Из-за активности подполья, захватчики проводят массовые рейды по домам местных жителей. Во время подобных мероприятий проводят обыски, проверяют документы и мобильные устройства. Цель − выявление украинцев, оказывающих сопротивление оккупанту".

Детали: В ЦНС добавили, что таким образом россияне пытаются запугать местное население и выявить тех, кто помогает Силам обороны Украины.

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Также сообщается, что ранее оккупационная администрация начала проверки местных подростков на причастность к партизанскому движению и "лояльность к Украине".

Детей останавливали на блокпостах, проверяли телефоны, наличие паспорта РФ (его в России получают с 14 лет) и проводили "профилактические беседы".

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Темы: Мариупольоккупациявойна
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