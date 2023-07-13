Оккупанты начали массовые рейды в Мариуполе: ищут членов сопротивления
Российские солдаты во временно оккупированном Мариуполе активизировали поиск проукраинских жителей − захватчики проводят массовые рейды в городе.
Источник: Мариупольский городской совет в Telegram, Центр национального сопротивления
Дословно горсовет: "Из-за активности подполья, захватчики проводят массовые рейды по домам местных жителей. Во время подобных мероприятий проводят обыски, проверяют документы и мобильные устройства. Цель − выявление украинцев, оказывающих сопротивление оккупанту".
Детали: В ЦНС добавили, что таким образом россияне пытаются запугать местное население и выявить тех, кто помогает Силам обороны Украины.
Также сообщается, что ранее оккупационная администрация начала проверки местных подростков на причастность к партизанскому движению и "лояльность к Украине".
Детей останавливали на блокпостах, проверяли телефоны, наличие паспорта РФ (его в России получают с 14 лет) и проводили "профилактические беседы".
Предыстория:
- Во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы вечером 12 июля.