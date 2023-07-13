Без Пушкіна, Крилова і Чкалова: у Києві перейменували ще 14 об’єктів
Четвер, 13 липня 2023, 17:24
Київрада перейменувала ще 14 міських об’єктів у столиці, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами.
Джерело: сайт міськради за підсумками голосування 13 липня
Пряма мова секретаря Київради Володимира Бондаренка: "Росія десятиліттями нав’язувала свої наративи, які впливали на спотворення нашої національної свідомості. Зараз спільними зусиллями разом з мешканцями столиці проводимо комплексний процес дерусифікації у столиці. У багатовіковому Києві не має залишитись найменувань, які пов’язані з країною-агресором, її радянським та імперським минулим".
Деталі: Зокрема, у столиці перейменували:
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Дарницький район:
- сквер Трудової Слави на сквер імені Павла Горянського;
- вулицю Челюскінців на вулицю Героїв Зміїного;
- провулок Крилова 1-ий на провулок Бахмутський;
- провулок Крилова 2-ий на провулок Джмелиний;
- провулок Крилова 3-ий на провулок Щучий.
Шевченківський район:
- парк ім. О. С. Пушкіна на парк імені Івана Багряного;
- сквер ім. Валерія Чкалова на сквер Літературний.
Деснянський район:
ВІДЕО ДНЯ
- провулок Ватутінський на провулок Зазимський;
- вулицю Маяковського на вулицю Тараса Коваля;
- вулицю Теодора Драйзера на вулицю Рональда Рейгана.
Дніпровський район:
- вулицю Травневу на вулицю Качину;
- вулицю Мініна на вулицю Олександра Лазаревського;
- вулицю Пожарського на вулицю Дмитра Багалія.
Оболонський район:
- вулицю Совхозну на вулицю Дунайську.