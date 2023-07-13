Без Пушкіна, Крилова і Чкалова: у Києві перейменували ще 14 об’єктів

Київрада перейменувала ще 14 міських об’єктів у столиці, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами.

Джерело: сайт міськради за підсумками голосування 13 липня

Пряма мова секретаря Київради Володимира Бондаренка: "Росія десятиліттями нав’язувала свої наративи, які впливали на спотворення нашої національної свідомості. Зараз спільними зусиллями разом з мешканцями столиці проводимо комплексний процес дерусифікації у столиці. У багатовіковому Києві не має залишитись найменувань, які пов’язані з країною-агресором, її радянським та імперським минулим".

Деталі: Зокрема, у столиці перейменували:

Дарницький район:

сквер Трудової Слави на сквер імені Павла Горянського;

вулицю Челюскінців на вулицю Героїв Зміїного;

провулок Крилова 1-ий на провулок Бахмутський;

провулок Крилова 2-ий на провулок Джмелиний;

провулок Крилова 3-ий на провулок Щучий.

Шевченківський район:

парк ім. О. С. Пушкіна на парк імені Івана Багряного;

сквер ім. Валерія Чкалова на сквер Літературний.

Деснянський район:

провулок Ватутінський на провулок Зазимський;

вулицю Маяковського на вулицю Тараса Коваля;

вулицю Теодора Драйзера на вулицю Рональда Рейгана.

Дніпровський район:

вулицю Травневу на вулицю Качину;

вулицю Мініна на вулицю Олександра Лазаревського;

вулицю Пожарського на вулицю Дмитра Багалія.

Оболонський район: