Без Пушкина, Крылова и Чкалова: в Киеве переименовали еще 14 объектов

Киевсовет переименовал еще 14 городских объектов в столице, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами.

Источник: сайт горсовета по итогам голосования 13 июля

Прямая речь секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко: "Россия десятилетиями навязывала свои нарративы, которые влияли на искажение нашего национального сознания. Сейчас совместными усилиями вместе с жителями столицы проводим комплексный процесс дерусификации в столице. В многовековом Киеве не должно остаться наименований, связанных со страной-агрессором, ее советским и имперским прошлым".

Детали: В частности, в столице переименовали:

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Дарницкий район:

сквер Трудовой Славы на сквер имени Павла Горянского;

улицу Челюскинцев на улицу Героев Змеиного;

переулок Крылова 1-ый на переулок Бахмутский;

переулок Крылова 2-ой на переулок Шмелиный;

переулок Крылова 3-ий на переулок Щучий.

Шевченковский район:

парк им. А. С. Пушкина на парк имени Ивана Багряного;

сквер им. Валерия Чкалова на сквер Литературный.

Деснянский район:

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переулок Ватутинский на переулок Зазимский;

улицу Маяковского на улицу Тараса Коваля;

улицу Теодора Драйзера на улицу Рональда Рейгана.

Днепровский район:

улицу Майскую на улицу Качиную;

улицу Минина на улицу Александра Лазаревского;

улицу Пожарского на улицу Дмитрия Багалия.

Оболонский район: