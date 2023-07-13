Внаслідок обстрілу росіянами Сумщини у себе вдома загинув 60-річний українець

Загарбники з території Росії здійснили мінометний обстріл села Попівка, що на Сумщині. Внаслідок цього, перебуваючи у власному домогосподарстві, загинув 60-річний селянин.

Джерело: сайт прокуратури Сумщини

Деталі: Повідомляється, що 13 липня близько 12:30 окупанти, "застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни", з території РФ здійснили мінометний обстріл Великописарівської громади Охтирського району, унаслідок чого на території власного домогосподарства загинув 60-річний житель с. Попівка.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Досудове розслідування ведуть слідчі СБУ.

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Наслідки обстрілу фото прокуратури