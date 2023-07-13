В результате обстрела россиянами Сумщины у себя дома погиб 60-летний украинец
Четверг, 13 июля 2023, 17:56
Захватчики с территории России осуществили минометный обстрел села Поповка, что на Сумщине. В результате этого, находясь в собственном домохозяйстве, погиб 60-летний селянин.
Источник: сайт прокуратуры Сумской области
Детали: Сообщается, что 13 июля около 12:30 оккупанты, "применяя запрещенные международным правом методы ведения войны", с территории РФ осуществили минометный обстрел Великописаревской общины Ахтырского района, в результате чего на территории собственного домохозяйства погиб 60-летний житель с. Поповка.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела. Досудебное расследование ведут следователи СБУ.
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