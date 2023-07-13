Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Воллес порівняв Шойгу й Герасимова з відомим дуетом коміків

"Європейська правда"Четвер, 13 липня 2023, 18:02
Воллес порівняв Шойгу й Герасимова з відомим дуетом коміків
Бен Воллес, фото: Getty Images

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес порівняв міністра оборони Росії Сергія Шойгу і начальника російського генштабу РФ Валерія Герасимова з відомим комедійним дуетом Лорел і Гарді.

Джерело"Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова Воллеса: "Хтось бачив Суровікіна останнім часом? Один з їхніх найкращих генералів зник. І вони залишили Лорела і Гарді на чолі кампанії. Ви знаєте, у них там Герасимов і Шойгу".

Деталі: Воллес при цьому наголосив, що Шойгу і Герасимов залишаються відповідальними за війну Росії проти України.

Реклама:

Він зазначив, що рішення президента РФ Володимира Путіна залишити Шойгу і Герасимова на посадах попри численні військові провали було правильним. "Це хороші новини для України. Це саме ті люди, яких ви хочете бачити на керівних посадах", – додав Воллес.

Довідоково: Лорел і Гарді (Стен Лорел і Олівер Гарді) — британсько-американські актори-коміки, які були однією з найпопулярніших комедійних пар в історії кіно.

 
Лорел і Гарді

Що було раніше: Британська розвідка припустила, що близького до керівника ПВК "Вагнер" генерала Сергєя Суровікіна після заколоту справді посунули на другий план.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Велика БританіяРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму

фотоГутцайт не випускає з країни легендарного шахіста для участі у Кубку світу

відеоУ Криму після удару БПЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей

відеоУкраїнські десантники вперше показали танк Challenger 2 у дії

Путін вважає, що зможе пережити Україну – Блінкен

Сили ППО вночі збили усі запущені росіянами "Шахеди"

Усі новини...
Велика Британія
Ви не Амазон, а ми не полігон 
Світоліна залишає Вімблдон
Пристайко розкритикував слова Зеленського про подяку Воллесу щоранку
Останні новини
15:29
На грецькому Родосі через лісову пожежу евакуювали ще три села
15:13
На війні вбили російського пропагандиста, ще кількох поранили
15:08
відео"Жінка складала міни біля хати": у ДСНС застерегли не чіпати "подарунки" окупантів
14:48
Греція почала будівництво 35 км паркану на кордоні з Туреччиною
14:39
У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму
14:21
фотоВ Ірландії на берег винесло велетенські пакунки з кокаїном
14:13
фотоВійськові скаржаться на неякісні турнікети. У Медичних силах запевняють, що все добре
13:57
Вчені розрахували, яка температура повітря у спеку може зашкодити здоров'ю
13:45
Росіянина не ув'язнили за вбивство дружини, бо він воював в Україні
13:33
В Україні зросла кількість дітей, які загинули через війну – ОГП
Усі новини...
Реклама: