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Воллес порівняв Шойгу й Герасимова з відомим дуетом коміків

"Європейська правда"Четвер, 13 липня 2023, 18:02
Воллес порівняв Шойгу й Герасимова з відомим дуетом коміків
Бен Воллес, фото: Getty Images

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес порівняв міністра оборони Росії Сергія Шойгу і начальника російського генштабу РФ Валерія Герасимова з відомим комедійним дуетом Лорел і Гарді.

Джерело"Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова Воллеса: "Хтось бачив Суровікіна останнім часом? Один з їхніх найкращих генералів зник. І вони залишили Лорела і Гарді на чолі кампанії. Ви знаєте, у них там Герасимов і Шойгу".

Деталі: Воллес при цьому наголосив, що Шойгу і Герасимов залишаються відповідальними за війну Росії проти України.

Він зазначив, що рішення президента РФ Володимира Путіна залишити Шойгу і Герасимова на посадах попри численні військові провали було правильним. "Це хороші новини для України. Це саме ті люди, яких ви хочете бачити на керівних посадах", – додав Воллес.

Довідоково: Лорел і Гарді (Стен Лорел і Олівер Гарді) — британсько-американські актори-коміки, які були однією з найпопулярніших комедійних пар в історії кіно.

 
Лорел і Гарді

Що було раніше: Британська розвідка припустила, що близького до керівника ПВК "Вагнер" генерала Сергєя Суровікіна після заколоту справді посунули на другий план.

Теми: Велика БританіяРосіявійна
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