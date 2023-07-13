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Уоллес сравнил Шойгу и Герасимова с известным дуэтом комиков

"Европейская правда"Четверг, 13 июля 2023, 18:02
Уоллес сравнил Шойгу и Герасимова с известным дуэтом комиков
Бен Уоллес, фото: Getty Images

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сравнил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника российского генштаба Валерия Герасимова с известным комедийным дуэтом Лорел и Харди.

Источник"Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь Уоллеса: "Кто-нибудь видел Суровикина в последнее время? Один из их лучших генералов исчез. И они оставили Лорела и Харди во главе кампании. Вы знаете, у них там Герасимов и Шойгу".

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Детали: Уоллес при єтом подчеркнул, что  Шойгу и Герасимов остаются ответственными за войну России против Украины.

Он отметил, что решение президента РФ Владимира Путина оставить Шойгу и Герасимова на должностях несмотря на многочисленные военные провалы было правильным. "Это хорошие новости для Украины. Это именно те люди, которых вы хотите видеть на руководящих должностях", – добавил Уоллес.

Справка: Лорел и Харди (Стэн Лорел и Оливер Харди) – британско-американские актеры-комики, которые были одной из самых популярных комедийных пар в истории кино.

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Лорел и Харди

Что предшествовало: Британская разведка предположила, что близкого к руководителю ЧВК "Вагнер" генерала Сергея Суровикина после мятежа действительно отодвинули на второй план.

Темы: ВеликобританияРосcиявойна
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