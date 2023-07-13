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У Токмаку "мінус" 200 окупантів і "комендант" − Федоров

Ірина БалачукЧетвер, 13 липня 2023, 17:56
У Токмаку мінус 200 окупантів і комендант − Федоров
Скриншот з google.maps

Законний мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у Токмаку сили оборони знищили близько 200 російських загарбників і так званого коменданта міста.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова мера Мелітополя: "Вдале відпрацювання наших сил оборони по позиціям окупантів у Токмаку. Розвідники повідомляють: Ковальсько-штампувальний завод − done, мінус близько 200 російських загарбників разом із комендантом міста, ФСБшники в паніці вивозять свої сім'ї".

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Деталі: Федоров пожартував, що "за прогнозом спека лише посилюватиметься", і порадив окупантам "мандрувати на свої болота", бо "там безпечніше".

Теми: Запорізька областьокупаціявійна
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