У Токмаку "мінус" 200 окупантів і "комендант" − Федоров

Законний мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у Токмаку сили оборони знищили близько 200 російських загарбників і так званого коменданта міста.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова мера Мелітополя: "Вдале відпрацювання наших сил оборони по позиціям окупантів у Токмаку. Розвідники повідомляють: Ковальсько-штампувальний завод − done, мінус близько 200 російських загарбників разом із комендантом міста, ФСБшники в паніці вивозять свої сім'ї".

Деталі: Федоров пожартував, що "за прогнозом спека лише посилюватиметься", і порадив окупантам "мандрувати на свої болота", бо "там безпечніше".

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