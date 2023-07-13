Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Токмаку "мінус" 200 окупантів і "комендант" − Федоров

Ірина БалачукЧетвер, 13 липня 2023, 17:56
У Токмаку мінус 200 окупантів і комендант − Федоров
Скриншот з google.maps

Законний мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у Токмаку сили оборони знищили близько 200 російських загарбників і так званого коменданта міста.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова мера Мелітополя: "Вдале відпрацювання наших сил оборони по позиціям окупантів у Токмаку. Розвідники повідомляють: Ковальсько-штампувальний завод − done, мінус близько 200 російських загарбників разом із комендантом міста, ФСБшники в паніці вивозять свої сім'ї".

Деталі: Федоров пожартував, що "за прогнозом спека лише посилюватиметься", і порадив окупантам "мандрувати на свої болота", бо "там безпечніше".

Реклама:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Запорізька областьокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму

фотоГутцайт не випускає з країни легендарного шахіста для участі у Кубку світу

відеоУ Криму після удару БПЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей

відеоУкраїнські десантники вперше показали танк Challenger 2 у дії

Путін вважає, що зможе пережити Україну – Блінкен

Сили ППО вночі збили усі запущені росіянами "Шахеди"

Усі новини...
Запорізька область
РФ "закрила" село неподалік лінії фронту для пошуку "зрадників" – мер Мелітополя
На п’яти напрямках на сході країни тривають важкі бої − Генштаб
В окупованих Токмаку й Скадовську слідом за Бердянськом пролунали вибухи
Останні новини
15:29
На грецькому Родосі через лісову пожежу евакуювали ще три села
15:13
На війні вбили російського пропагандиста, ще кількох поранили
15:08
відео"Жінка складала міни біля хати": у ДСНС застерегли не чіпати "подарунки" окупантів
14:48
Греція почала будівництво 35 км паркану на кордоні з Туреччиною
14:39
У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму
14:21
фотоВ Ірландії на берег винесло велетенські пакунки з кокаїном
14:13
фотоВійськові скаржаться на неякісні турнікети. У Медичних силах запевняють, що все добре
13:57
Вчені розрахували, яка температура повітря у спеку може зашкодити здоров'ю
13:45
Росіянина не ув'язнили за вбивство дружини, бо він воював в Україні
13:33
В Україні зросла кількість дітей, які загинули через війну – ОГП
Усі новини...
Реклама: