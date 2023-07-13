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В Токмаке "минус" 200 оккупантов и "комендант" − Федоров

Ирина БалачукЧетверг, 13 июля 2023, 17:56
В Токмаке минус 200 оккупантов и комендант − Федоров
Скриншот из google.maps

Законный мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в Токмаке силы обороны уничтожили около 200 российских захватчиков и так называемого коменданта города.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь мэра Мелитополя: "Удачная отработка наших сил обороны по позициям оккупантов в Токмаке. Разведчики сообщают: Кузнечно-штамповочный завод − done, минус около 200 российских захватчиков вместе с комендантом города, ФСБшники в панике вывозят свои семьи".

Детали: Федоров пошутил, что "по прогнозу жара будет только усиливаться", и посоветовал оккупантам "путешествовать на свои болота", потому что "там безопаснее".

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Темы: Запорожская областьоккупациявойна
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