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Лідери США та Північної Європи пообіцяли і надалі підтримувати Україну

"Українська правда"Четвер, 13 липня 2023, 18:17
Лідери США та Північної Європи пообіцяли і надалі підтримувати Україну
джо байден, Getty Images

Джо Байден і лідери країн Північної Європи пообіцяли підтримку Україні стільки, скільки потрібно.

Джерело: заява, опублікована пресслужбою Білого дому, пише "Європейська правда"

Деталі: 13 липня 2023 року президенти Фінляндії та США, а також прем'єр-міністри Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції зустрілися в Гельсінкі на третьому саміті лідерів США та Північних країн.

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На зустрічі країни Північної Європи та Сполучені Штати підтвердили своє однозначне засудження агресивної війни Росії проти України. 

Дослівно заява Білого дому: "Вони пообіцяли продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, в тому числі шляхом надання стійкої безпекової, економічної, правової та гуманітарної допомоги".

Деталі: Лідери також зобов'язалися продовжувати дипломатичні зусилля для створення якомога ширшої міжнародної підтримки справедливого і тривалого миру в Україні, заснованого на принципах Статуту Організації Об'єднаних Націй. 

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Це передбачає посилення взаємодії та діалогу з глобальними партнерами щодо викликів, з якими стикається Україна через війну, підкреслили у Білому домі.

Нагадаємо: Раніше країни Північної Європи – Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція – привітали декларацію G7 про безпекові зобов’язання для України та оголосили про свою готовність сприяти її довгостроковій безпеці.

Країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідер узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки".

Теми: СШАЄвропаУкраїна
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