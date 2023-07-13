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Лидеры США и Северной Европы пообещали и в дальнейшем поддерживать Украину

"Украинская правда"Четверг, 13 июля 2023, 18:17
Лидеры США и Северной Европы пообещали и в дальнейшем поддерживать Украину
джо байден, Getty Images

Джо Байден и лидеры стран Северной Европы пообещали поддержку Украине столько, сколько нужно.

Источник: заявление, опубликованное пресс-службой Белого дома, пишет "Европейская правда"

Детали: 13 июля 2023 года президенты Финляндии и США, а также премьер-министры Дании, Исландии, Норвегии и Швеции встретились в Хельсинки на третьем саммите лидеров США и Северных стран.

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На встрече страны Северной Европы и Соединенные Штаты подтвердили свое однозначное осуждение агрессивной войны России против Украины.

Дословно в заявлении Белого дома: "Они пообещали продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, в том числе путем предоставления устойчивой безопасности, экономической, правовой и гуманитарной помощи".

Детали: Лидеры также обязались продолжать дипломатические усилия для создания как можно более широкой международной поддержки справедливого и прочного мира в Украине, основанного на принципах Устава Организации Объединенных Наций.

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Это предполагает усиление взаимодействия и диалога с глобальными партнерами по вызовам, с которыми сталкивается Украина из-за войны, подчеркнули в Белом доме.

Напомним: Ранее страны Северной Европы – Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция – приветствовали декларацию G7 о безопасности обязательства для Украины и объявили о своей готовности способствовать ее долгосрочной безопасности.

Страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о "гарантиях безопасности" для Украины. Лидер согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности".

Темы: СШАЕвропаУкраина
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