Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лидеры США и Северной Европы пообещали и в дальнейшем поддерживать Украину

"Украинская правда"Четверг, 13 июля 2023, 18:17
Лидеры США и Северной Европы пообещали и в дальнейшем поддерживать Украину
джо байден, Getty Images

Джо Байден и лидеры стран Северной Европы пообещали поддержку Украине столько, сколько нужно.

Источник: заявление, опубликованное пресс-службой Белого дома, пишет "Европейская правда"

Реклама:

Детали: 13 июля 2023 года президенты Финляндии и США, а также премьер-министры Дании, Исландии, Норвегии и Швеции встретились в Хельсинки на третьем саммите лидеров США и Северных стран.

На встрече страны Северной Европы и Соединенные Штаты подтвердили свое однозначное осуждение агрессивной войны России против Украины.

Дословно в заявлении Белого дома: "Они пообещали продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, в том числе путем предоставления устойчивой безопасности, экономической, правовой и гуманитарной помощи".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Лидеры также обязались продолжать дипломатические усилия для создания как можно более широкой международной поддержки справедливого и прочного мира в Украине, основанного на принципах Устава Организации Объединенных Наций.

Это предполагает усиление взаимодействия и диалога с глобальными партнерами по вызовам, с которыми сталкивается Украина из-за войны, подчеркнули в Белом доме.

Напомним: Ранее страны Северной Европы – Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция – приветствовали декларацию G7 о безопасности обязательства для Украины и объявили о своей готовности способствовать ее долгосрочной безопасности.

Страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о "гарантиях безопасности" для Украины. Лидер согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности".

Темы: СШАЕвропаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
США
США заморозили активы первых индийских алмазных компаний за сотрудничество с российской "Алросой"
Порты США помогут восстановить морскую инфраструктуру Украины
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: