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Мова агресора: у Києві заборонили вмикати російські пісні у публічних місцях

Ірина БалачукЧетвер, 13 липня 2023, 18:39
Мова агресора: у Києві заборонили вмикати російські пісні у публічних місцях
Фото pixabay.com

Депутати Київради заборонили публічно використовувати російськомовний культурний продукт на території міста − йдеться про пісні, концерти, театральні вистави.

Джерело: сайт міськради за результатами голосування 13 липня

Пряма мова депутата,  голови постійної комісії з питань освіти і науки Вадима Васильчука: "Необхідно остаточно раз і на завжди обмежити російськомовний культурний продукт на території столиці України.

Фактично передбачено заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг, які створені у процесі провадження діяльності у сфері культури".

Деталі: Він уточнив, що мова йде про:

  • книги,
  • художні альбоми,
  • аудіовізуальні твори,
  • музичні звукозаписи,
  • вироби художніх промислів,
  • театральні та циркові вистави,
  • концерти,
  • культурно-освітні послуги.

Васильчук додав, що крім цього, мораторій розповсюджується і на об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.

Таке рішення підтримав 71 депутат.

Водночас Київрада не повідомила, яким чином слідкуватимуть за дотриманням нового обмеження та яке  покарання передбачене за порушення рішення міськради.

Теми: Київдерусифікаціявійнакультура
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