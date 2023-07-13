Язык агрессора: в Киеве запретили включать русские песни в публичных местах
Депутаты Киевсовета запретили публично использовать русскоязычный культурный продукт на территории города − речь идет о песнях, концертах, театральных представлениях.
Источник: сайт горсовета по результатам голосования 13 июля
Прямая речь депутата, главы постоянной комиссии по вопросам образования и науки Вадима Васильчука: "Необходимо окончательно раз и навсегда ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины.
Фактически предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, созданных в процессе осуществления деятельности в сфере культуры".
Детали: Он уточнил, что речь идет о:
- книгах,
- художественных альбомах,
- аудиовизуальных произведениях,
- музыкальных звукозаписях,
- изделиях художественных промыслов,
- театральных и цирковых представлениях,
- концертах,
- культурно-образовательных услугах.
Васильчук добавил, что кроме этого, мораторий распространяется и на объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие сохранению, воспроизведению и охране в соответствии с законодательством Украины.
Такое решение поддержал 71 депутат.
В то же время Киевсовет не сообщил, каким образом будут следить за соблюдением нового ограничения и какое наказание предусмотрено за нарушение решения горсовета.