Депортація українців окупантами дісталася до Генічеського району 

В окупованому Генічеському районі Херсонської області, що близько до межі з Кримом, росіяни виселяють українських громадян до Росії, а на їхнє місце селять представників своїх нацменшин.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України станом на вечір 13 липня

Дослівно: "Російські окупанти продовжують застосовувати практику штучного переселення та насильницької асиміляції українців на тимчасово захоплених територіях України.

Так, у Генічеському районі Херсонської області окупанти розпочали примусове виселення до Росії українських громадян, які до цього часу не отримали або відмовились від отримання російського громадянства, зокрема і сімей з дітьми та осіб похилого віку.

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Їх місця проживання окупанти заселяють зазвичай представниками національних меншин із малозабезпечених верств населення РФ".