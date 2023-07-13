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Депортация украинцев оккупантами достигла Генического района 

Елена РощинаЧетверг, 13 июля 2023, 19:40

В оккупированном Геническом районе Херсонской области, что близко к границе с Крымом, россияне выселяют украинских граждан в Россию, а на их место селят представителей своих нацменьшинств.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 13 июля

Дословно: "Российские оккупанты продолжают применять практику искусственного переселения и насильственной ассимиляции украинцев на временно захваченных территориях Украины. 

Так, в Геническом районе Херсонской области оккупанты начали принудительное выселение в Россию украинских граждан, которые до сих пор не получили или отказались от получения российского гражданства, в том числе семей с детьми и пожилых людей.

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Их места проживания оккупанты заселяют обычно представителями национальных меньшинств из малообеспеченных слоев населения РФ".

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Темы: депортация оккупацияХерсонская областьГенштаб
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