Депортация украинцев оккупантами достигла Генического района 

В оккупированном Геническом районе Херсонской области, что близко к границе с Крымом, россияне выселяют украинских граждан в Россию, а на их место селят представителей своих нацменьшинств.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 13 июля

Дословно: "Российские оккупанты продолжают применять практику искусственного переселения и насильственной ассимиляции украинцев на временно захваченных территориях Украины.

Так, в Геническом районе Херсонской области оккупанты начали принудительное выселение в Россию украинских граждан, которые до сих пор не получили или отказались от получения российского гражданства, в том числе семей с детьми и пожилых людей.

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Их места проживания оккупанты заселяют обычно представителями национальных меньшинств из малообеспеченных слоев населения РФ".