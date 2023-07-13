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Додому з окупації повернули ще двох дітей – Лубінець

Євген КізіловЧетвер, 13 липня 2023, 19:42
Додому з окупації повернули ще двох дітей – Лубінець
Дівчата, які повернулися, фото: Офіс омбудсмена

Офісу омбудсмена вдалося повернути з окупації на підконтрольну Україні територію двох дівчат, 5-ти і 12-ти років.

Джерело: уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram

Пряма мова: "5- та 12-річні сестри розлучилися з батьками з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Весь час вони перебували з бабусею, яка відмовлялася передавати дітей матері, котра повернулася з полону".

Деталі: За словами омбудсмена, до нього звернулася мама дівчат, і його Офіс напрацював механізм повернення дітей із російською стороною. "На щастя, все вдалося. Нині сім'я возз'єдналася", - пише Лубінець.

Теми: дітиокупаціяправа людинивійна
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