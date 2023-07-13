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Домой из оккупации вернули еще двух детей – Лубинец

Евгений КизиловЧетверг, 13 июля 2023, 19:42
Домой из оккупации вернули еще двух детей – Лубинец
Вернувшиеся девочки, фото: Офис омбудсмена

Офису омбудсмена удалось вернуть из оккупации на подконтрольную Украине территорию двух девочек, 5-ти и 12-ти лет.

Источник: уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram

Прямая речь: "5- и 12-летние сестры разлучились с родителями с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину. Все время они находились с бабушкой, которая отказывалась передавать детей матери, вернувшейся из плена".

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Детали: По словам омбудсмена, к нему обратилась мама девочек, и его Офис наработал механизм возвращения детей с российской стороной. "К счастью, все удалось. Сейчас семья воссоединилась", - пишет Лубинец.

Темы: детиоккупацияправа человекавойна
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