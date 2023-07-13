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Байден: Путін програв війну, а Україна буде в НАТО

Ірина БалачукЧетвер, 13 липня 2023, 19:42
Байден: Путін програв війну, а Україна буде в НАТО
Джо Байден. Фото з Facebook

Президент США Джо Байден заявив, що приєднання України до НАТО під час війни неможливе, але вона буде в Альянсі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Байдена на пресконференції у Гельсінкі 13 липня

Пряма мова Байдена: "Ніхто не може приєднатись до НАТО у той час, як війна продовжується, де країни НАТО зазнають нападу, тому що це гарантує, що ми – у стані війни, що ми у стані Третьої світової війни".

Деталі: Водночас він наголосив, що зараз стоїть питання не про те, чи стане Україна членом НАТО, а про те, коли вона стане.

Байден також заявив, що "Путін уже програв війну" і наразі має "справжню проблему: як йому звідси вибратися, що йому робити".

"Він може закінчити війну завтра, він може просто сказати: я виходжу… Для нього немає можливості виграти війну в Україні", – вважає президент США.

Передісторія:

Теми: БайденУкраїнаНАТОвійна
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