Байден: Путін програв війну, а Україна буде в НАТО

Президент США Джо Байден заявив, що приєднання України до НАТО під час війни неможливе, але вона буде в Альянсі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Байдена на пресконференції у Гельсінкі 13 липня

Пряма мова Байдена: "Ніхто не може приєднатись до НАТО у той час, як війна продовжується, де країни НАТО зазнають нападу, тому що це гарантує, що ми – у стані війни, що ми у стані Третьої світової війни".

Деталі: Водночас він наголосив, що зараз стоїть питання не про те, чи стане Україна членом НАТО, а про те, коли вона стане.

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Байден також заявив, що "Путін уже програв війну" і наразі має "справжню проблему: як йому звідси вибратися, що йому робити".

"Він може закінчити війну завтра, він може просто сказати: я виходжу… Для нього немає можливості виграти війну в Україні", – вважає президент США.

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