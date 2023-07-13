Байден: Путин проиграл войну, а Украина будет в НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что присоединение Украины к НАТО во время войны невозможно, но она будет в Альянсе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Байдена на пресс-конференции в Хельсинки 13 июля

Прямая речь Байдена: "Никто не может присоединиться к НАТО в то время, как война продолжается, где страны НАТО подвергаются нападению, потому что это гарантирует, что мы − в состоянии войны, что мы в состоянии Третьей мировой войны".

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Детали: В то же время он отметил, что сейчас стоит вопрос не о том, станет ли Украина членом НАТО, а о том, когда она станет.

Байден также заявил, что "Путин уже проиграл войну" и сейчас имеет "настоящую проблему: как ему отсюда выбраться, что ему делать".

"Он может закончить войну завтра, он может просто сказать: я выхожу... Для него нет возможности выиграть войну в Украине", − считает президент США.

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