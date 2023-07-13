Байден: Путин проиграл войну, а Украина будет в НАТО
Президент США Джо Байден заявил, что присоединение Украины к НАТО во время войны невозможно, но она будет в Альянсе.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Байдена на пресс-конференции в Хельсинки 13 июля
Прямая речь Байдена: "Никто не может присоединиться к НАТО в то время, как война продолжается, где страны НАТО подвергаются нападению, потому что это гарантирует, что мы − в состоянии войны, что мы в состоянии Третьей мировой войны".
Детали: В то же время он отметил, что сейчас стоит вопрос не о том, станет ли Украина членом НАТО, а о том, когда она станет.
Байден также заявил, что "Путин уже проиграл войну" и сейчас имеет "настоящую проблему: как ему отсюда выбраться, что ему делать".
"Он может закончить войну завтра, он может просто сказать: я выхожу... Для него нет возможности выиграть войну в Украине", − считает президент США.
Предыстория:
- Ранее Байден заявил, что война в Украине не продлится годами, поскольку президент РФ Владимир Путин со временем примет решение, что это не в интересах России.
- Накануне в Вильнюсе Байден сказал украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что с нетерпением ждет дня официального вступления Украины в НАТО.