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Байден не бачить "реальної перспективи" використання ядерної зброї Путіним

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 13 липня 2023, 19:59
Байден не бачить реальної перспективи використання ядерної зброї Путіним
Джо Байден, фото Getty Images

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден не вбачає загрози використання Росією ядерної зброї у війні проти України.

Джерело: Джо Байден на пресконференції у Гельсінкі за підсумками зустрічі з лідерами Північної Європи, цитує кореспондент "Європейської правди"

Пряма мова: "Я не думаю, що є реальна перспектива використання Путіним ядерної зброї. Не лише Захід, а й Китай та решта світу сказали: "Не вдавайтесь до цього. Не робіть цього".

Деталі: Байден також вказав, що Росія продовжує спроби втручатись у вибори у США.

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Чому це важливо: Ядерна зброя стала інструментом шантажу з боку Москви під час повномасштабної війни проти України. Серед іншого, Росія навесні цього року домовилась про дислокацію частини ядерного озброєння в Білорусі.

Лідери НАТО на саміті цього тижня засудили ядерну риторику Росії і застерегли, що будь-яке застосування Росією ядерної зброї матиме серйозні наслідки.

Теми: ядерна зброяРосіяПутінБайден
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