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Байден не видит "реальной перспективы" использования ядерного оружия Путиным

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 13 июля 2023, 19:59
Байден не видит реальной перспективы использования ядерного оружия Путиным
Джо Байден, фото Getty Images

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден не видит угрозы использования Россией ядерного оружия в войне против Украины.

Источник: Джо Байден на пресс-конференции в Хельсинки по итогам встречи с лидерами Северной Европы, цитирует корреспондент "Европейской правды"

Прямая речь: "Я не думаю, что есть реальная перспектива использования Путиным ядерного оружия. Не только Запад, но и Китай и остальной мир сказали: "Не прибегайте к этому. Не делайте этого".

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Детали: Байден также указал, что Россия продолжает попытки вмешиваться в выборы в США.

Почему это важно: Ядерное оружие стало инструментом шантажа со стороны Москвы во время полномасштабной войны против Украины. Среди прочего, Россия весной этого года договорилась о дислокации части ядерного вооружения в Беларуси.

Лидеры НАТО на саммите на этой неделе осудили ядерную риторику России и предостерегли, что любое применение Россией ядерного оружия будет иметь серьезные последствия.

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Темы: ядерное оружиеРосcияПутинБайден
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