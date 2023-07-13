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Маневрували на двох човнах: ССО показали, як розбили окупантів на одному з островів Дніпра

Ірина БалачукЧетвер, 13 липня 2023, 20:02
Маневрували на двох човнах: ССО показали, як розбили окупантів на одному з островів Дніпра
Скриншот з відео

Сили спеціальних операцій показали, як помітили окупантів на одному з островів Дніпра, провели спецоперацію і знешкодили 5 російських загарбників.

Джерело: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook

Деталі: ССО повідомили, що під час проведення аеророзвідки одного з островів на р. Дніпро виявили позиції противника та невідомий предмет, який значно погіршував роботу дрона.

Бійці прийняли рішення висунутися в той район, знищити особовий склад ворога та в подальшому взяти під контроль згаданий острів.

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Після детального планування, воїни 73 морського центру спеціальних операцій висунулися вночі на двох човнах в район острова. На світанку захисники штурмували позиції окупантів.

Роботу штурмової групи закінчили оператори FPV дронів.

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"У результаті операції знищено 1 човен противника і 1 пошкоджено. Крім того знешкоджено 5 окупантів", − підсумували у ССО.

Теми: ССОвійнаДніпро
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