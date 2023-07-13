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Маневрировали на двух лодках: ССО показали, как разбили оккупантов на одном из островов Днепра

Ирина БалачукЧетверг, 13 июля 2023, 20:02
Маневрировали на двух лодках: ССО показали, как разбили оккупантов на одном из островов Днепра
Скриншот из видео

Силы специальных операций показали, как заметили оккупантов на одном из островов Днепра, провели спецоперацию и обезвредили 5 российских захватчиков.

Источник: Командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook

Детали: ССО сообщили, что во время проведения аэроразведки одного из островов на р. Днепр обнаружили позиции противника и неизвестный предмет, который значительно ухудшал работу дрона.

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Бойцы приняли решение выдвинуться в тот район, уничтожить личный состав врага и в дальнейшем взять под контроль упомянутый остров.

После детального планирования, воины 73 морского центра специальных операций выдвинулись ночью на двух лодках в район острова. На рассвете защитники штурмовали позиции оккупантов.

Работу штурмовой группы закончили операторы FPV дронов.

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"В результате операции уничтожена 1 лодка противника и 1 повреждена. Кроме того, обезврежено 5 оккупантов", − подытожили в ССО.

Темы: ССОвойнаДнепр
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