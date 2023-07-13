Путін про вступ України до НАТО: Нічого хорошого, це не підвищить безпеку Києва

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що потенційний вступ України до Північноатлантичного Альянсу несе загрози для безпеки Росії і не допоможе Києву.

Джерело: Путін в інтерв’ю, яке транслював телеканал "Россия 24", цитує "Європейська правда"

Деталі: Путін вирішив прокоментувати рішення саміту НАТО, що відбувся у Вільнюсі 11-12 липня, – і вкотре повторив тези про загрози майбутнього вступу України в Альянс.

За словами Путіна, саме загроза вступу України в НАТО була однією з причин розв’язаної ним війни.

Пряма мова: "Ми неодноразово про це казали: це створює загрози для безпеки Росії, очевидно…

Я впевнений, що це не підвищить безпеку самої України. Та й у цілому, зробить світ набагато більш вразливим і призведе до додаткової напруженості на міжнародній арені.

Тому нічого хорошого я в цьому не бачу, наші позиції добре відомі й давно сформульовані".

Деталі: Із приводу безпекових домовленостей, які Україна уклала з лідерами "Групи семи" на полях Вільнюського саміту, Путін сказав, що всі держави мають право забезпечувати безпеку так, як вважають за потрібне, але не за рахунок безпеки інших.

Пряма мова: "Є лише одне обмеження. Воно пов’язане з тим, що, досягаючи безпеки однієї країни, не повинні створюватись загрози для іншої країни".

Нагадаємо: Рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна. За даними "Європейської правди", серед них також будуть і політичні, тобто пов'язані з реформами.

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