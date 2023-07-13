Путин о вступлении Украины в НАТО: Ничего хорошего, это не повысит безопасность Киева

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что потенциальное вступление Украины в Североатлантический Альянс несет угрозы для безопасности России и не поможет Киеву.

Источник: Путин в интервью, которое транслировал телеканал "Россия 24", цитирует "Европейская правда"

Детали: Путин решил прокомментировать решение саммита НАТО, который состоялся в Вильнюсе 11-12 июля, – и в очередной раз повторил тезисы об угрозах будущего вступления Украины в Альянс.

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По словам Путина, именно угроза вступления Украины в НАТО была одной из причин развязанной им войны.

Прямая речь: "Мы неоднократно об этом говорили: это создает угрозы для безопасности России, очевидно...

Я уверен, что это не повысит безопасность самой Украины. Да и в целом, сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительной напряженности на международной арене.

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Поэтому ничего хорошего я в этом не вижу, наши позиции хорошо известны и давно сформулированы".

Детали: По поводу договоренностей на тему безопасности, которые Украина заключила с лидерами "Группы семи" на полях Вильнюсского саммита, Путин сказал, что все государства имеют право обеспечивать безопасность так, как считают нужным, но не за счет безопасности других.

Прямая речь: "Есть только одно ограничение. Оно связано с тем, что, достигая безопасности одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны".

Напомним: Решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина. Но, по данным "Европейской правды", среди них также будут и политические, то есть связанные с реформами.

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