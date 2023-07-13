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Україна вже готує договори про гарантії своєї безпеки – Зеленський

"Українська правда"Четвер, 13 липня 2023, 21:22
Україна вже готує договори про гарантії своєї безпеки – Зеленський
володимир зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський провів нараду, на якій обговорили підсумки саміту НАТО у Вільнюсі. Участь брали дипломати, представники уряду та Офісу президента.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У поширеному в соцмережах повідомленні Зеленський вказав, що Київ працює над переведенням кожної домовленості за підсумками саміту Альянсу у Вільнюсі в "наші конкретні кроки, щоб усі домовленості стали конкретними результатами".

Серед іншого, Україна працює над змістовним наповненням Ради Україна-НАТО, готує укладання двосторонніх договорів про "гарантії безпеки", а також готується до  наступного саміту НАТО у Вашингтоні.

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Пряма мова Зеленського: "Хороший саміт має дати й хороші плоди...

Уже не уявити НАТО без України, і постійно додаватимемо нашій співпраці сили".

Нагадаємо: Рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

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У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна. Але, за даними "Європейської правди", серед них також будуть і політичні, тобто пов'язані з реформами.

Читайте також: Програма-мінімум у Вільнюсі: що отримала Україна від саміту НАТО і що має робити далі.

Теми: НАТОУкраїнаЗеленськийгарантії безпеки
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