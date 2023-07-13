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Украина уже готовит договора о гарантиях своей безопасности – Зеленский

"Украинская правда"Четверг, 13 июля 2023, 21:22
Украина уже готовит договора о гарантиях своей безопасности – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсудили итоги саммита НАТО в Вильнюсе. Участие принимали дипломаты, представители правительства и Офиса президента.

Источник: "Европейская правда"

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Детали: В распространенном в соцсетях сообщении Зеленский указал, что Киев работает над переводом каждой договоренности по итогам саммита Альянса в Вильнюсе в "наши конкретные шаги, чтобы все договоренности стали конкретными результатами".

Среди прочего, Украина работает над содержательным наполнением Совета Украина-НАТО, готовит заключение двусторонних договоров о "гарантиях безопасности", а также готовится к следующему саммиту НАТО в Вашингтоне.

Прямая речь Зеленского: "Хороший саммит должен дать и хорошие плоды...

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Уже не представить НАТО без Украины, и постоянно будем добавлять нашему сотрудничеству силы".

Напомним: Решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина. Но, по данным "Европейской правды", среди них также будут и политические, то есть связанные с реформами.

Читайте также: Программа-минимум в Вильнюсе: что получила Украина от саммита НАТО и что должна делать дальше.

Темы: НАТОУкраинаЗеленскийгарантии безопасности
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