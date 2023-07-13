Росіяни обстріляли село на березі Каховського водосховища, постраждав літній чоловік

У четвер ввечері російські війська завдали удару по житловому будинку в селі Дудчани Херсонської області, поранивши літнього українця.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Через російський обстріл Дудчан постраждав літній чоловік. Ввечері окупаційні війська завдали удару по житловому будинку в селі, через що поранення отримав 71-річний місцевий житель".

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Деталі: Чоловіка у стані середньої тяжкості шпиталізували. Лікарі надають йому необхідну меддопомогу.

Довідка: Дудчани – село в Бериславському районі Херсонської області, розташоване на березі Каховського водосховища. Село було деокуповане в листопаді 2022 року.