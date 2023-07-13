Росіяни обстріляли село на березі Каховського водосховища, постраждав літній чоловік
Четвер, 13 липня 2023, 21:53
У четвер ввечері російські війська завдали удару по житловому будинку в селі Дудчани Херсонської області, поранивши літнього українця.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Через російський обстріл Дудчан постраждав літній чоловік. Ввечері окупаційні війська завдали удару по житловому будинку в селі, через що поранення отримав 71-річний місцевий житель".
Деталі: Чоловіка у стані середньої тяжкості шпиталізували. Лікарі надають йому необхідну меддопомогу.
Реклама:
Довідка: Дудчани – село в Бериславському районі Херсонської області, розташоване на березі Каховського водосховища. Село було деокуповане в листопаді 2022 року.
ВІДЕО ДНЯ