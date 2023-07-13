Россияне обстреляли село на берегу Каховского водохранилища, пострадал пожилой мужчина

В четверг вечером российские войска нанесли удар по жилому дому в селе Дудчаны Херсонской области, ранив пожилого украинца.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Из-за российского обстрела Дудчан пострадал пожилой мужчина. Вечером оккупационные войска нанесли удар по жилому дому в селе, из-за чего ранения получил 71-летний местный житель".

Реклама:

Детали: Мужчину в состоянии средней тяжести госпитализировали. Врачи оказывают ему необходимую медпомощь.

Справка: Дудчаны – село в Бериславском районе Херсонской области, расположенное на берегу Каховского водохранилища. Село было деоккупировано в ноябре 2022 года