Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли село на берегу Каховского водохранилища, пострадал пожилой мужчина

Четверг, 13 июля 2023, 21:53
Россияне обстреляли село на берегу Каховского водохранилища, пострадал пожилой мужчина
Дудчаны на Google Maps

В четверг вечером российские войска нанесли удар по жилому дому в селе Дудчаны Херсонской области, ранив пожилого украинца.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Из-за российского обстрела Дудчан пострадал пожилой мужчина. Вечером оккупационные войска нанесли удар по жилому дому в селе, из-за чего ранения получил 71-летний местный житель".

Реклама:

Детали: Мужчину в состоянии средней тяжести госпитализировали. Врачи оказывают ему необходимую медпомощь.

Справка: Дудчаны – село в Бериславском районе Херсонской области, расположенное на берегу Каховского водохранилища. Село было деоккупировано в ноябре 2022 года

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: