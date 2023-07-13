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Россияне обстреляли село на берегу Каховского водохранилища, пострадал пожилой мужчина

Четверг, 13 июля 2023, 21:53
Россияне обстреляли село на берегу Каховского водохранилища, пострадал пожилой мужчина
Дудчаны на Google Maps

В четверг вечером российские войска нанесли удар по жилому дому в селе Дудчаны Херсонской области, ранив пожилого украинца.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Из-за российского обстрела Дудчан пострадал пожилой мужчина. Вечером оккупационные войска нанесли удар по жилому дому в селе, из-за чего ранения получил 71-летний местный житель".

Детали: Мужчину в состоянии средней тяжести госпитализировали. Врачи оказывают ему необходимую медпомощь.

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Справка: Дудчаны – село в Бериславском районе Херсонской области, расположенное на берегу Каховского водохранилища. Село было деоккупировано в ноябре 2022 года

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