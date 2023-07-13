Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вперше в історії українська тенісистка Кіченок виграла міксттурнір Вімблдону

"Українська правда"Четвер, 13 липня 2023, 23:23
Вперше в історії українська тенісистка Кіченок виграла міксттурнір Вімблдону
Людмила Кіченок і Мате Павич, фото - Великий теніс України, btu.org.ua

Людмила Кіченок стала чемпіонкою Вімблдону у міксттурнірі: у фіналі українська тенісистка перемогла бельгійсько-китайський тандем Йорана Флігена та Їфан Сюй.

Джерело: Суспільне Спорт

Деталі: Кіченок стала останньою українською тенісисткою, що виступила на Вімблдоні. Перед цим за вихід до фіналу в жіночій сітці боролася Еліна Світоліна, яка зазнала поразки від чешки Маркети Вондроушової.

Для того, щоб потрапити до фіналу, Кіченок у парі з хорватом Мате Павичем здолали чотирьох суперників. Зокрема, у півфіналі представники України та Хорватії вибили британський тандем Джонні О'Мари та Олівії Ніколлз.

Реклама:

У фіналі українсько-хорватська пара, що виступала під другим номером посіву, зустрілися проти тандему Фліген-Сюй. Цей матч закривав програму ігрового дня на Вімблдоні та проводився на центральному корті.

Як минув фінал Вімблдону у міксттурнірі:

  • У першому сеті Кіченок та Павич взяли всуху гейм на подачі суперників, вийшовши уперед з рахунком 4:3. Здобутої переваги вистачило для того, щоб виграти й сет з результатом 6:4.
  • Другу партію Кіченок та Павич закінчували на тай-брейку. Жодній з пар тенісистів не вдалося зробити брейк на подачі суперників.
  • На тай-брейку Кіченок та Павич мали одразу дві можливості, щоб закінчити матч у другому сеті. Однак не змогли ними скористатися - натомість бельгієць та китаянка вирвали перемогу та перевели гру у третю партію.
  • У вирішальному сеті українсько-хорватський дует зробив брейк за рахунку 4:3. А у останньому геймі реалізував матчпоїнт та переміг. Останній переможний удар завдала саме Кіченок.

Результат фіналу міксттурнірі Вімблдону такий: Мате Павич (Хорватія)/Людмила Кіченок (Україна) – Йоран Фліген (Бельгія)/Їфан Сюй (Китай) 2:1 (6:4, 6:7, 6:3)

ВІДЕО ДНЯ

Досягнення Кіченок – це перша перемога української тенісистки на турнірі WTA у міксттурнірі. Перед цим вона вигравала лише у парних розрядах – вісім титулів.

Це також перша перемога представника України на Вімблдоні, перша перемога української тенісистки на міксттурнірах Грендслемів в історії.

Водночас, це другий титул українських тенісистів на рівні Грендслемів. У 2008 році українки Альона та Катерина Бондаренко стали чемпіонками парного розряду на Australian Open. Відтоді не було жодного фіналу.

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму

фотоГутцайт не випускає з країни легендарного шахіста для участі у Кубку світу

відеоУ Криму після удару БПЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей

відеоУкраїнські десантники вперше показали танк Challenger 2 у дії

Путін вважає, що зможе пережити Україну – Блінкен

Сили ППО вночі збили усі запущені росіянами "Шахеди"

Усі новини...
спорт
Світоліна залишає Вімблдон
МОК поки не планує запрошувати РФ та Білорусь на Олімпіаду-2024
Вімблдон-2023: українка Кіченок вийшла у фінал в змішаному розряді
Останні новини
15:29
На грецькому Родосі через лісову пожежу евакуювали ще три села
15:13
На війні вбили російського пропагандиста, ще кількох поранили
15:08
відео"Жінка складала міни біля хати": у ДСНС застерегли не чіпати "подарунки" окупантів
14:48
Греція почала будівництво 35 км паркану на кордоні з Туреччиною
14:39
У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму
14:21
фотоВ Ірландії на берег винесло велетенські пакунки з кокаїном
14:13
фотоВійськові скаржаться на неякісні турнікети. У Медичних силах запевняють, що все добре
13:57
Вчені розрахували, яка температура повітря у спеку може зашкодити здоров'ю
13:45
Росіянина не ув'язнили за вбивство дружини, бо він воював в Україні
13:33
В Україні зросла кількість дітей, які загинули через війну – ОГП
Усі новини...
Реклама: