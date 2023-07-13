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Впервые в истории украинская теннисистка Киченок выиграла миксттурнир Уимблдона

"Украинская правда"Четверг, 13 июля 2023, 23:23
Впервые в истории украинская теннисистка Киченок выиграла миксттурнир Уимблдона
Людмила Киченок и Мате Павич, фото - Большой теннис Украины, btu.org.ua

Людмила Киченок стала чемпионкой Уимблдона в миксттурнире: в финале украинская теннисистка победила бельгийско-китайский тандем Йорана Флигена и Ифан Сюй.

Источник: Суспільне Спорт

Детали: Киченок стала последней украинской теннисисткой, выступившей на Уимблдоне. Перед этим за выход в финал в женской сетке боролась Элина Свитолина, которая потерпела поражение от чешки Маркеты Вондроушовой.

Для того, чтобы попасть в финал, Киченок в паре с хорватом Мате Павичем одолели четырех соперников. В частности, в полуфинале представители Украины и Хорватии выбили британский тандем Джонни О'Мары и Оливии Николлз.

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В финале украинско-хорватская пара, выступавшая под вторым номером посева, встретились против тандема Флиген-Сюй. Этот матч закрывал программу игрового дня на Уимблдоне и проводился на центральном корте.

Как прошел финал Уимблдона в миксттурнире:

  • В первом сете Киченок и Павич взяли всухую гейм на подаче соперников, выйдя вперед со счетом 4:3. Полученного преимущества хватило для того, чтобы выиграть и сет с результатом 6:4.
  • Вторую партию Киченок и Павич заканчивали на тай-брейке. Ни одной из пар теннисистов не удалось сделать брейк на подаче соперников.
  • На тай-брейке Киченок и Павич имели сразу две возможности, чтобы закончить матч во втором сете. Однако не смогли ими воспользоваться – а бельгиец и китаянка вырвали победу и перевели игру в третью партию.
  • В решающем сете украинско-хорватский дуэт сделал брейк при счете 4:3. А в последнем гейме реализовал матчпоинт и победил. Последний победный удар нанесла именно Киченок.

Результат финала миксттурнира Уимблдона таков: Мате Павич (Хорватия)/Людмила Киченок (Украина) – Йоран Флиген (Бельгия)/Ифан Сюй (Китай) 2:1 (6:4, 6:7, 6:3)

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Достижение Киченок – это первая победа украинской теннисистки на турнире WTA в миксттурнире. Перед этим она выигрывала только в парных разрядах – восемь титулов.

Это также первая победа представителя Украины на Уимблдоне, первая победа украинской теннисистки на миксттурнирах Грэндслемов в истории.

В то же время, это второй титул украинских теннисистов на уровне Грэндслемов. В 2008 году украинки Алена и Катерина Бондаренко стали чемпионками парного разряда на Australian Open. С тех пор не было ни одного финала.

Темы: спорт
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