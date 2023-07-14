Зеленський радився з головою СБУ, керівниками розвідки

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками СБУ та розвідки з питань внутрішньої безпеки.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова: "Нарада з керівником Служби безпеки України Малюком. Нарада з керівниками розвідки: ГУР – Буданов, зовнішня розвідка – Литвиненко.

Дуже уважно аналізуємо ситуацію – усе, що пов’язане з війною, і все, що важливо для внутрішньої безпеки".

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