Зеленский совещался с главой СБУ, руководителями разведки
Пятница, 14 июля 2023, 00:58
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями СБУ и разведки по вопросам внутренней безопасности.
Источник: вечернее обращение Зеленского
Прямая речь: "Совещание с руководителем Службы безопасности Украины Малюком. Совещание с руководителями разведки: ГУР – Буданов, внешняя разведка – Литвиненко.
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Очень внимательно анализируем ситуацию – все, что связано с войной, и все, что важно для внутренней безопасности".