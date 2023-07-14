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Зеленский совещался с главой СБУ, руководителями разведки

Ольга ГлущенкоПятница, 14 июля 2023, 00:58
Зеленский совещался с главой СБУ, руководителями разведки
Зеленский, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями СБУ и разведки по вопросам внутренней безопасности.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь: "Совещание с руководителем Службы безопасности Украины Малюком. Совещание с руководителями разведки: ГУР – Буданов, внешняя разведка – Литвиненко.

Очень внимательно анализируем ситуацию – все, что связано с войной, и все, что важно для внутренней безопасности".

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Темы: ЗеленскийСБУразведкавойна
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