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Місцеві жителі повідомили про вибухи у Воронежі та Курській області

"Українська правда"П'ятниця, 14 липня 2023, 02:10
Місцеві жителі повідомили про вибухи у Воронежі та Курській області
фото риа новости

Місцеві жителі російського Воронежа і Курської області повідомили про вибухи ввечері 13 та вночі 14 липня.

Джерело: російські Telegram-канали Baza, Astra, місцеві пабліки

Деталі: За інформацією, жителі Воронежа повідомили про вибух у небі над містом.

Згодом пабліки опублікували нібито вибух у місті Курчатов Курської області, в якому знаходиться Курська АЕС.

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Наразі російська влада і пропагандисти не коментують ці події.

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Теми: Росіявибух
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